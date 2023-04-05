Лондон, , 21:14 — REGNUM Киев сформировал восемь штурмовых бригад из подразделений МВД Украины, которые должны пойти в наступление в составе ВСУ. Об этом 5 апреля сообщает Reuters, ссылаясь на отказавшегося назваться украинского военнослужащего, проходящего подготовку на тренировочной базе.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, масштабная атака должна пройти в ближайшие недели или месяцы. Новые бригады якобы набрали из «высокомотивированных добровольцев» благодаря рекламной кампании.

Журналисты отмечают, что если планируемое ВСУ наступление окажется неумелым и кровопролитным, то это подорвёт оптимизм среди ключевых сторонников Запада и подтолкнёт их к тому, чтобы побудить Киев начать переговоры с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ уже закончили подготовку к наступлению, стянув в подконтрольные Киеву районы Запорожской области резервы, бронетехнику и боеприпасы. Он также отметил, что российская сторона готова отбить атаку.