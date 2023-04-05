Москва, 5 апреля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Очередная поставка Киеву самолётов МиГ-29 из Варшавы не изменит расстановки сил на поле боя. Такое малое количество истребителей с учетом того, что в неделю российская армия уничтожает один–два самолёта, ничего не решит на фронте. Об этом 5 апреля в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

(сс) Kuba Bożanowski МиГ-29 ВВС Польши

О том, что Польша передаст Украине очередные четыре истребителя МиГ-29, заявил до этого 5 апреля президент страны Анджей Дуда по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

«Учитывая, что еженедельно мы получаем сообщения о том, что наша ПВО сбивает один–два украинских самолета, расход понятен — еще четыре самолета ничего не решат»,— заявил Гагин.

Он также подчеркнул, что особенно это касается не модернизированных, а старых образцов истребителей, которые планирует поставить Польша.

По словам чиновника, оборона российских подразделений глубоко эшелонирована по всем участкам фронта. При этом на некоторых участках «выстроено до четырех линий обороны». В силу этого, как отметил Гагин, российские военнослужащие готовы к любым попыткам контрнаступления со стороны ВСУ.

«Сейчас наша оборона эшелонирована очень глубоко по всей линии фронта, на всех участках — это и Крым, это и запорожский участок фронта, и угледарский, и авдеевский», — заявил Гагин.

Ранее сегодня депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя визит Зеленского в Польшу, заявил, что он является для Варшавы «дурным знамением», так как подтверждает, «что Польше в Вашингтоне отведена участь второго фронта». При этом политику президента Польши депутат назвал «суицидной», так как Дуда приближает Польшу к становлению «овцой, принесённой в жертву во имя спасения тонущей гегемонии США».