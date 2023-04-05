Москва, 5 апреля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В 2023 году стартует второй этап проекта интеграции Целей устойчивого развития (ЦУР) в российских моногородах. В первом этапе проект показал значительные результаты, поэтому было принято решение пригласить к участию во второй волне более 50 поселений.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Проект направлен на повышение качества жизни и социально-экономического развития. Участники новой волны проекта будут оценивать свои достижения по нескольким направлениям: экономическое, общественное и экологическое. Для каждого города Правительство Москвы в партнерстве с ВЭБ. РФ и экспертами подготовит свои шаги и свой индивидуальный план.

В первой волне приняли участие 12 городов: Череповец, Прокопьевск, Новокузнецк, Набережные Челны, Нижнекамск, Норильск, Тольятти, Северодвинск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Магнитогорск и Златоуст.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в рамках пилотного проекта, Департаментом была проведена оценка текущей ситуации в моногородах в соответствии с системой показателей ЦУР и выработаны адресные рекомендации по пяти направлениям совершенствования городского управления — планирование мер и стратегий, данные и информация, многоуровневое управление, вовлеченность, финансирование и составление бюджета.

Все города достигли высоких результатов, особенно по целям «Хорошее здоровье и благополучие», «Качественное образование», «Ответственное потребление и производство» и «Партнерство в интересах устойчивого развития», по которым они превзошли ожидаемые показатели. Успехи четырех российских моногородов вошли в доклад Комиссии ООН по науке и технике.