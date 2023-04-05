Сочи, Краснодарский край, 5 апреля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Полиция начала проверку во отношении мужчины, который устроил драку с промоутерами магазина в центре Сочи. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Сочи

В соцсетях стало популярным видео, на кадрах которого запечатлена драка прохожего и двух промоутеров в костюмах ангела. События происходят на улице Навагинской.

Пострадавшие написали заявления в полицию.

«Они пояснили, что к ним на улице подошел неизвестный мужчина и, выражаясь нецензурными словами, стал угрожать и вести себя агрессивно. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента», — рассказали в полицейском главке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке около клуба в центре Москвы. Конфликт разгорелся у заведения в Луковом переулке. В результате 54-летний мужчина пострадал от действий молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Были задержаны шесть человек. Свою вину они признали.