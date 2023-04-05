Уфа, 5 апреля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. В одной из школ в Иглинском районе Башкирии ученица седьмого класса нанесла телесные повреждения двум одноклассницам. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-служба МВД по Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В правоохранительном ведомстве уточнили, что сообщение о произошедшем из учебного заведения поступило в дежурную часть ОМВД России по Иглинскому району около 14:30.

«Пострадавшие девочки доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия уточняются», ― сообщили в полиции.

Следователи уже начали проверку.

«По предварительным данным, 5 апреля 2023 года 13-летняя девочка, находясь в классе, нанесла ножевые ранения двум одноклассницам 13 и 14 лет», ― говорится в сообщении регионального управления СК в Telegram-канале.

Уточняется, что угрозы жизни школьниц нет.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Устанавливаются мотивы такого поступка школьницы, а также обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале между двумя ученицами пятого класса лицея №10 подмосковного города Химки произошёл конфликт, причиной которого стала ревность. Как выяснилось, школьница напала на свою сверстницу с кухонным ножом из-за мальчика.

Драка произошла в школьном туалете. Одна из девочек нанесла своей «обидчице» почти 50 колото-резаных ранений. Пострадавшая потеряла много крови и в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу.