В Химках ссора между двумя школьницами закончилась трагедией

Химки, Московская область, , 04:13 — REGNUM Конфликт между двумя несовершеннолетними ученицами лицея в Химках завершился тяжёлым ножевым ранением одной из них, сообщает 7 февраля Главное следственное управление СКР по Московской области.

Нож Maarten Van Damme

Во время школьной перемены 11-летняя ученица 5-го класса совершила нападение на свою ровесницу с принесённым из дома кухонным ножом. В результате школьница получила множество повреждений. Пострадавшая в крайне тяжёлом состоянии была доставлена в больницу.

Уточняется, что врачи провели операцию и зашили все раны девочки. Родители ребёнка находятся в шоковом состоянии.

На месте преступления работают следователи и криминалисты. Проводятся допросы свидетелей. Возбуждено уголовное дело покушении на убийство малолетней и о халатности со стороны должностных лиц школы.