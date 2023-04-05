ВСУ с помощью БПЛА сбросили в Брянской области взрывное устройство
Глава Брянской области Богомаз: ВСУ сбросили с помощью БПЛА взрывное устройство в Суземском районе
Брянск, 5 апреля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. ВСУ, используя беспилотник, 5 апреля сбросили взрывное устройство в Суземском районе Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь», — написал глава области.
Он добавил, что обстрел обошёлся без разрушений. На место прибыли сотрудники оперативных спецслужб.
Украинская сторона регулярно обстреливает гражданские объекты в Брянской области. 4 апреля ВСУ нанесли артиллерийский удар по селу Алешковичи, находящемеся у границы. Пострадавших не было, снаряды разрушили крышу жилого дома.