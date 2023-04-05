Черновцы, Украина, 5 апреля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Медицинская помощь потребовалась настоятелю Михайловского храма УПЦ Черновицкой области Виталию Дурову после того, как раскольники устроили провокацию, захватив храм и избив прихожан, сообщили 5 апреля в Telegram-канале Украинской православной церкви.

Zuma/TASS Автомобиль медицинской помощи на Украине

«Стало известно, что настоятеля храма в Задубровке отца Виталия Дурова забрала скорая помощь», — говорится в сообщении.

В УПЦ напомнили, что 5 апреля во время похорон военнослужащего представители раскольнической Православной церкви Украины срезали болгаркой замок на дверях храма и захватили его.

Утром 5 апреля у храма собралось порядка 40 человек в балаклавах. Хотя, как отмечают в УПЦ, «по взаимному согласию сторон» в храме шло отпевание, боевики ворвались в храм. Раскольники в это время «изображали молитву перед храмом».

Ворвавшиеся в храм начали избивать православных, представители УПЦ вызвали полицию, но она так и не приехала. В УПЦ заявили, что, вероятно, полиция знала обо всём и сознательно не пришла на помощь.

5 апреля российский МИД потребовал освободить из-под ареста настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Украинские власти обвинили священника в «оправдании российской агрессии» и в том, что он разжигает межнациональную рознь. Когда суд выносил решение об аресте, священник находился в больнице, но его насильно привели в зал заседаний.