Шебекинский район, Белгородская область, 5 апреля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Село Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области попало под миномётный обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в среду, 5 апреля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области

По словам губернатора, никто не пострадал: жители домов обстреливаемых улиц были вывезены администрацией Новой Таволжанки на безопасное расстояние. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали три частных домовладения и три транспортных средства.

Ранее в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщалось об обстреле населённого пункта Рубежное со стороны ВСУ. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские военные выпустили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.