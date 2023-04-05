Санкт-Петербург, 5 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Неопознанный объект обнаружили в небе над Сосновым бором в Ленинградской области, сообщает 5 апреля Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на источник.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Небо

«Объявлен сигнал «Режим» — требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

По имеющейся к этому часу информации, объект опознан как малоразмерный шар. Он движется со скоростью 200 км/ч на высоте примерно десять тысяч метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге не принимал самолёты из-за неопознанного объекта в небе. Тогда был введен план «Ковёр», который задействуют при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного объекта.