Вашингтон, 5 апреля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Безрассудная политика Вашингтона делает ядерную войну между Россией и США неизбежной. И шансов предотвратить её становится всё меньше. Такое предупреждение на своём сайте сделал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная угроза

По его словам, вашингтонские пропагандисты обвиняют Россию, при этом Кремль видит, что Вашингтон делает ещё один шаг к войне, чтобы уничтожить препятствие в виде России «на пути своей мировой гегемонии».

Робертс назвал непостижимым «безрассудство, глупость и безответственность» Вашингтона, заявляющего о намерении уничтожить Россию. Такая политика Вашингтона привела к тому, что Москва теперь не поверит никаким гарантиям безопасности со стороны США.

Экс-сотрудник американской администрации подчеркнул, что действия неоконсерваторов, контролирующих основные американские государственные учреждения, привели к «огромному провалу» во внешней политике США, и выхода из этого нет.

«Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет», — посоветовал чиновник своим читателям.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США солидарны с Россией в том, что ядерную войну развязывать недопустимо, ведь победителя в ней не может быть. Он отметил, что Вашингтон не усматривает никаких признаков намерения Москвы применить ядерное оружие в ходе спецоперации.

По словам Кирби, США очень серьезно относятся к решению России разместить часть своего тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии и заявлениям Москвы, касающимся атомных боезарядов.

В свою очередь обозреватель издания Newsweek Ник Мордованец считает, что заявления Путина о том, что Россия исключительно в качестве средства защиты может применить ядерное оружие, нужно воспринимать всерьёз.

Как подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Россия никому не несёт ядерной угрозы, несмотря на то, что западная пропаганда утверждает об обратном.