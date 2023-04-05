Москва, 5 апреля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Москве россиянина Эрнеста Гаммера, которого в течение последних десяти лет разыскивал Интерпол (Международная организация уголовной полиции). Об этом в среду, 5 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«В Москве задержан мужчина, которого 10 лет искал Интерпол», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что во время своего пребывания в столице Эстонии Таллине, где он и родился, Эрнест Гаммер напал с ножом на посетителя ночного клуба. Россиянина приговорили к четырём годам лишения свободы, но ему удалось скрыться от следствия. В 2013 году по запросу Эстонии его объявили в международный розыск.

В понедельник, 3 апреля, новостной портал CDM сообщал, что в Черногории арестовали объявленного в международный розыск россиянина, подозреваемого в насилии над несовершеннолетним с нанесением лёгких телесных повреждений. Ранее Национальное центральное бюро Интерпола в Москве выдало красный ордер на арест россиянина.