Чебоксары, 5 апреля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Концерт певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Чебоксарах отменён. Об этом 5 апреля сообщил мэр города Денис Спирин в своем Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Группа «Ночные снайперы»

Один из подписчиков градоначальника задал ему вопрос о том, почему в городе запланировано выступление артиста, который, по его мнению, не поддерживает спецоперацию ВС России на Украине.

«Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», запланированный на 14 апреля в Ледовом дворце «Чебоксары Арена», отменяется», — написал в ответ Спирин.

Также он добавил, что организаторам концерта было направлено соответствующее уведомление.

Отметим, в апреле 2022 года Арбенина выпустила песню «Не молчи», в которой, как сочли слушатели, раскритиковала военные действия. Также в 2014 году несколько концертов певицы в российских городах были отменены после её выступления в Киеве. Открыто Арбенина о своей позиции не говорит. Однако на одном из своих концертов Арбенина на вопрос зрителя об отношении к происходящему ответила цитатой Анны Ахматовой: «Нет, не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был…»

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в пресс-службе «Лужников» заявили, что концерта группы «Би-2», которая, по словам коллеги, поддерживает Украину, и которая активно анонсирует якобы предстоящее выступление в соцсетях, нет в планах концертной площадки. За купленные билеты на концерт группы администрация также не несёт ответственности.