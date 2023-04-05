Москва, 5 апреля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Крупный сервис доставки PickPoint прекращает работу в России из-за финансовых трудностей, сообщила газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В материале говорится, что к снижению оборота логистического сервиса привел уход западных ретейлеров — основной части клиентского портфеля PickPoint. Ещё одной трудностью для компании стала невозможность финансирования со стороны западного инвестора.

Гендиректор PickPoint Надежда Романова в письме к партнерам сообщила, что с 4 апреля компания прекращает прием новых грузов. Это письмо оказалось в распоряжении газеты. В нём также говорится, что все недоставленные посылки возвратят клиентам.

Уточняется, что финансовые трудности у PickPoint возникли еще в конце 2022 года, а в 2023 году в адрес сервиса поступили иски более чем на 433 миллиона рублей. При этом общая сумма требований по всем искам достигает почти 730 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. На российском рынке уже есть примеры отказа глобальных компаний от флагманских брендов. Многие западные продукты стали выходить под российскими названиями. Другие компании, такие компании, как IKEA и Inditex, изъявили желание вернуться на российский рынок.