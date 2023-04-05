Рубежное, ЛНР, 5 апреля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 5 апреля обстреляли город Рубежной Луганской Народной Республики из американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Об этом в среду сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 02:45 по населенному пункту Рубежное (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что жертвами прилета двух ракет РСЗО стала супружеская пара: мужчина 1958 года рождения погиб, женщина получила ранения.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщили о 23 фактах обстрела территории республики со стороны ВСУ за 4 апреля. Наибольшее количество снарядов калибра 155 мм и 122 мм было выпущено украинскими военными на донецком направлении.