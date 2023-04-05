Киев, 5 апреля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о необходимости ввести санкции против стран, получающих уран из России. Такое мнение он высказал в среду, 5 апреля, по завершении двухдневного визита в Киев.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Это должно произойти в какой-то момент, даже если это означает перемены для стран, которые всё ещё имеют атомные электростанции, работающие на российском уране. Но мне это кажется разумным, поэтому я буду отстаивать эту позицию», — заявил Хабек, отвечая на вопрос украинской стороны о поставках урана для ядерных стержней в Европу из России.

Также вице-канцлер назвал неприемлемым обход введённых в отношении России санкций благодаря содействию третьих стран.

О визите Роберта Хабека в столицу Украины 3 апреля сообщило немецкое издание Bild. По данным источника, немецкий министр экономики прибыл в Киев с небольшой делегацией для обсуждения сотрудничества стран в сфере энергетики.

Ранее издание Politico сообщало о планах Европейского союза обсудить 11-й пакет антироссийских санкций после католической Пасхи, которая в 2023 году отмечается 9 апреля.