Мелитополь, 5 апреля, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Группировка вооружённых формирований Украины закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области, для чего ею были скоплены резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Об этом 5 апреля заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Они закончили подготовку к своему так называемому «контрнаступу», стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов отметил, украинские войска приготовились и ждут приказа о его начале. Также глава движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что контрнаступление Киева может быть начато в любую минуту и российские войска готовы встретить его во всеоружии.

При этом Рогов добавил, что такая попытка провести контрнаступление, как он считает, может оказаться началом конца ВСУ и режима украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов ответил обещанием подождать, встретить и похоронить ВСУ в ответ на угрозы Зеленского начать наступление на полуостров.

Ранее ряд украинских СМИ распространил заявление Зеленского о готовящемся контрнаступлении украинских войск, в котором он пригрозил уничтожить российских военных, если они не покинут территории, которые Киев считает своими.