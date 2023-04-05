Донецк, 5 апреля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Вернувшиеся из плена бойцы ДНР заявили, что украинские силовики заставляют военнопленных подписывать пустые листы бумаги и протоколы допроса с недостоверными данными. Об этом они сообщили РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Доброволец Алексей рассказал, что попал в СИЗО в Харькове и подвергся там жестким пыткам, а после оказался на допросе у следователя.

«Сказал, что это допрос свидетелей геноцида украинского населения и противоправных действий в сторону их земли… Потом дал подписать какие-то листы, читать не давал, все перелистывал: «Внизу расписывайся». Перевернул бумагу — чистый лист. Сказал дату, число поставить, расписался, откатали пальцы чернилами — и все», — отметил боец.

Другой доброволец по имени Руслан сообщил, что был пленен ВСУ под Марьинкой и доставлен в здание СБУ, где его допросили, а после заставили наизусть выучить один из абзацев в протоколе. При этом ему не дали возможности полностью ознакомиться с документом.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала, что обеспокоена срывом очередного обмена пленными из-за молчания Киева.

Она напомнила, что ранее получила обещание от властей Украины, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не захотела обменять, будут внесены в списки и возвращены домой. По словам Москальковой, число фамилий в перечне выросло уже до 133.