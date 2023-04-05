Гуаякиль, Эквадор, 5 апреля, 2023, 03:44 — ИА Регнум. В результате перестрелки в эквадорской тюрьме в провинции Гуяс три человека было убито и один ранен, сообщает национальная служба исполнения наказаний на своей странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция Тюремный бунт

В тюрьме произошли столкновения между организованными преступными группировками R7 и Los Lobos. Между заключёнными вспыхнула ожесточённая перестрелка. Трое преступников было убито. Ещё один заключённый, получивший огнестрельное ранение, был отправлен в больницу.

Порядок в тюрьме были вынуждены наводить полицейские и армейские спецназовцы.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2021 года в тюрьме города Гуаякиль произошли крупнейшие в истории страны массовые беспорядки среди заключенных. В результате столкновений между бандами тогда было убито 123 человека.