Донецк, 5 апреля, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Украинские войска 23 раза обстреляли территорию ДНР за прошедшие сутки. Об этом 5 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На донецком направлении ВСУ совершили 11 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм и 122 мм. На горловском направлении зафиксировано восемь обстрелов из артиллерии калибра 155 мм. На ясиноватском направлении ВСУ произвели три обстрела из артиллерии калибра 155 мм. На волновахском направлении зафиксирован один обстрел из артиллерии 155 мм.

Всего было выпущено 136 единиц различных боеприпасов. Под огонь украинских войск попали районы шести населенных пунктов ДНР: Пантелеймоновка, Ясиноватая, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Никольское.

В результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили два гражданских лица в Червоногвардейском районе Макеевки и ранее освобожденном Никольском. Кроме того, был поврежден один жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры: здание школы-интерната и здание ГБПОУ «Донецкий горный технологический техникум» в Петровском районе Донецка, а также здание детского сада в Пантелеймоновке.