Вашингтон, 5 апреля, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не будет присутствовать на официальной коронации короля Великобритании Карла III. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден провёл с Карлом III телефонный разговор, в ходе которого сообщил, что на предстоящей коронации США будет представлять супруга президента Джилл Байден.

«Президент поздравил короля с предстоящей коронацией и сообщил, что первая леди Джилл Байден с нетерпением ждет возможности посетить ее от имени США. Президент также выразил желание встретиться с королем в Великобритании в будущем», — заявили в Белом доме.

Как сообщалось ранее, газета Daily Telegraph разместила статью, в которой утверждалось, что вместо Байдена поехать на церемонию в Лондон может его супруга. 80-летний президент США якобы сильно устаёт от зарубежных поездок, поэтому в Белом доме стремятся их минимизировать, оставляя лишь самые необходимые визиты.