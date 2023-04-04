Луганск, 4 апреля, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Российские спецназовцы с помощью тяжёлых самоходных огнемётов «Солнцепёк» (ТОС-1А) сожгли хорошо укреплённый район ВСУ на участке Сватово-Кременная. Расчёт группировки «Отважные» уничтожил линию обороны вместе с удерживающими её украинскими солдатами. Об этом 4 апреля сообщило издание «Русская Весна».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в ходе СВО

«Спецназ группировки «О» выявил позиции украинских боевиков на фронте у Сватово-Кременной и передал координаты. Расчеты ТОС «Солнцепек» оперативно ударили по вражеским окопам, уничтожая линию обороны вместе с боевиками», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ВСУ назвали российскую тяжёлую огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк» самым страшным оружием ВС РФ, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ. Один залп из этой системы накрывает облаком 40 тыс. кв. метров. Это как шесть футбольных полей. И вся эта площадь одномоментно взрывается.

Проникая во все окопы и укрытия, мощнейший по температуре залп уничтожает технику, здания, живую силу. Подобных огнеметных систем не имеет ни одна армия мира.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России 3 апреля сообщили о том, что впервые в истории были снабжены тяжёлыми самоходными огнемётами «Солнцепёк» бойцы ВДВ. Передача огнемётных систем проходила в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Саратовской области.