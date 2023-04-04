Вашингтон, 4 апреля, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты снова продемонстрировали лицемерие, выделяя очередной пакет военной помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, обнародованном 4 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты отметили, что данное решение США является шагом к эскалации конфликта и будет способствовать росту числа жертв среди мирных жителей. В посольстве уверены, что США не беспокоятся о судьбе Украины, а подлинная цель — сделать эту страну постоянным источником угрозы безопасности РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в Пентагоне объявили, что Киеву выделят новый пакет военной помощи на сумму $2,6 миллиарда. На Украину планируется поставить боеприпасы для зенитных установок Patriot и РСЗО HIMARS, патроны, средства ПВО, гранатомёты и автотранспорт.