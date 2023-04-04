ВСУ нанесли артиллерийский удар по селу в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле артиллерией ВСУ села Алешковичи
Брянск, 4 апреля, 2023, 21:09 — ИА Регнум. ВСУ нанесли 4 апреля артиллерийский удар по селу Алешковичи в приграничном районе Брянской области. Разрушена крыша жилого дома. Пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.
«В результате артиллерийского обстрела ВСУ села Алешковичи Суземского района повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — сообщил глава региона.
Накануне, 3 апреля, Александр Богомаз сообщил об атаке украинских беспилотников на здание районного военкомата и управление МВД РФ в Севском районе. В результате инцидента никто не пострадал. Получило повреждения здание военкомата.
В этот же день ВСУ обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Один из снарядов попал в жилую зону, получили незначительные осколочные повреждения окна и фасад частного дома. Никто из жителей не пострадал.