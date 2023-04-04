Брянск, 4 апреля, 2023, 21:09 — ИА Регнум. ВСУ нанесли 4 апреля артиллерийский удар по селу Алешковичи в приграничном районе Брянской области. Разрушена крыша жилого дома. Пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«В результате артиллерийского обстрела ВСУ села Алешковичи Суземского района повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — сообщил глава региона.

Накануне, 3 апреля, Александр Богомаз сообщил об атаке украинских беспилотников на здание районного военкомата и управление МВД РФ в Севском районе. В результате инцидента никто не пострадал. Получило повреждения здание военкомата.

В этот же день ВСУ обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Один из снарядов попал в жилую зону, получили незначительные осколочные повреждения окна и фасад частного дома. Никто из жителей не пострадал.