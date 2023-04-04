Вашингтон, 4 апреля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Китайский юань смог вытеснить американский доллар с российского рынка, в этом есть немалая заслуга санкций. Такой вывод сделало агентство Bloomberg после анализа ежедневных отчетов о транзакциях Московской биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар и юань

По расчётам издания, китайская валюта впервые превзошла американскую по месячному объему торгов в феврале, увеличив разницу в марте. Стоит отметить, что до даты начала СВО 24 февраля 2022 года объём торгов юанем на российском рынке был незначительным.

Из-за западных санкций российские компании начали переводить внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к каким-либо ограничениям. В 2023 году российский Минфин перевёл свои рыночные операции в юани вместо доллара.

«Банк России регулярно рекомендует компаниям и гражданам переводить свои активы в рубли или «дружественные» валюты, чтобы избежать риска их блокирования или замораживания», — подытожило агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совфеда Алексей Пушков считает, что американская политика привела к тому, что доверие к доллару разрушено, как и к США как месту размещения финансовых вкладов. Комментируя заявление американского сенатора Марко Рубио, недовольного решением Китая и Бразилии отказаться от доллара и перевести расчёты в торговле на национальные валюты, Пушков предположил, что в Вашингтоне начинают понемногу прозревать.