Львов, Украина, 4 апреля, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Имущество канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове будет передано городу либо раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом 4 апреля сообщил мэр Андрей Садовый.

(сс) Demmarcos Церковь Святого великомученика Георгия Победоносца во Львове

«Относительно имущества [канонической УПЦ] Московского патриархата во Львове. Помещения на Пекарской будут приняты на баланс города. <…> Относительно самостроя на Сихове. Его демонтируют в ближайшее время», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Также Садовый сообщил, что некоторые отобранные у УПЦ земельные участки и храмы будут передаваться раскольнической ПЦУ.

«Приняли первое постановление о передаче земельного участка Православной церкви Украины. Она будет принадлежать общине», — сообщил Садовый.

Это касается и храма на улице Бобанича, который принадлежит религиозной общине. Как сказал мэр, храм либо официально станет украинской церковью, ли пройдёт процесс национализации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хмельницком на Украине был захвачен раскольниками храм канонической Украинской православной церкви. Активисты Православной церкви Украины (ПЦУ) провели «собрание» и проголосовали за передачу церкви раскольникам. Священнослужителей УПЦ с территории храма увели.