Москва, 4 апреля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. В Сочи обнаружено тело отца хоккеиста Матвея Мичкова, сообщили 4 апреля в ХК «Сочи».

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Объявление о пропаже и поиске Андрея Мичкова

Хоккейный клуб принёс соболезнования родным и близким Андрея Мичкова и пообещал оказать поддержку его семье.

В то же время, по данным Telegram-канала 112, погибшего мужчину нашли неподалёку от дома. Андрей Мичков утонул. Причина смерти будет точно установлена после проведения экспертизы.

Об исчезновении отца хоккеиста стало известно 2 апреля. Мужчина вышел из дома и, по предварительным данным, спустя 20 минут перестал выходить на связь.

18-летний Матвей Мичков играет в «Сочи» на правах аренды у санкт-петербургской команды СКА.