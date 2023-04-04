Сочи, Краснодарский край, 4 апреля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб нашли тело альпиниста, пропавшего 2 апреля в горах Сочи. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Александр Патрин/РИА Новости Горы в Сочи

«В 12:30 спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России дошли до пострадавшего, находившегося на скальном участке на высоте около 300 метров над уровнем моря. Мужчина без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Туриста удалось обнаружить с помощью беспилотника, из-за сложного рельефа спасатели транспортируют тело в жёстких носилках с помощью альпинистского снаряжения. Затем его передадут полицейским.

Мужчина пропал 2 апреля на скальном участке в районе села Кепша, после того как полез искать упавшие беспилотники. Он перестал выходить на связь после обнаружения первого квадрокоптера.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта мужчина-турист насмерть замёрз на Эльбрусе. Он совершал восхождение в кроссовках и без экипировки.