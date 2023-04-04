Санкт-Петербург, 4 апреля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Подробности допроса Дарьи Треповой, которая ранее была задержана по подозрению в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), приводит 4 апреля издание «Фонтанка» в своём Telegram-канале.

Кадр из видео. СК России Сотрудники правоохранительных органов ведут арестованную Дарью Трепову

Отмечается, что задержанная читала украинские Telegram-каналы и сошлась с неким активистом, после чего ей предложили перебраться в Киев, чтобы стать редактором одного из медиаресурсов. Для этого Треповой предложили пройти стажировку и доказать, что она умеет «бороться с российской пропагандой».

Также указывается, что первым заданием для девушки стало прийти в книжный магазин «Листва» и познакомиться там с Татарским, предоставив фотоотчёт об этом. А «чуть после ей указали выдвинуться в Москву, где через таксиста», который, по данным издания, не знал, что делает, ей передали «тайную вещь».

«Что касается самодельного взрывного устройства, то его также заказали через «телегу», расплатились, а мастер уже анонимно переправлял в нужное время, в нужные руки посредника», — говорится в сообщении.

Затем Трепова должна была встретиться с военкором в кафе на Университетской набережной, передать статуэтку и сказать что-нибудь о героях ЧВК «Вагнер». За это девушке пообещали купить билет до Узбекистана на 3 апреля и потом переправить на Украину.

По утверждению задержанной, о бомбе она не знала и должна была всё время быть около бюста со взрывчаткой для создания себе алиби и отправки сообщений своим кураторам. Также Трепова уточнила, что, по её мнению, от взрыва должно было погибнуть большее количество людей, включая её саму. Именно тогда она поняла, что её подставили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посылку со взрывчаткой, которую получила Дарья Трепова, курировали айтишники из-за рубежа. В момент прибытия статуэтки со взрывчаткой в Санкт-Петербург неизвестные созвонились с Дарьей и передали её удалённо.

2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Он погиб на месте, ещё 40 человек получили ранения.