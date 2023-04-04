Москва, 4 апреля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В отношении художницы Вероники Полонской возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Ранее СК проверял девушку после жалобы общественников на несколько её картин. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Крест

Девушку обвиняют в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных с целью оскорбления религиозных чувств верующих. К таким выводам пришли эксперты после проведения религиоведческого исследования нескольких её работ, которые девушка размещала в своём Telegram-канале.

«23-летняя гражданка, используя находящийся в открытом для просмотра доступе канал в мессенджере «Телеграм», разместила публикации, религиозное, лингвистическое и смысловое содержание которых, согласно справке о проведении религиоведческого исследования, нацелено на умышленное оскорбление образа Иисуса Христа как центральной фигуры христианской религии и предметов христианского почитания, формирует негативный образ православного христианства в глазах общества и оскорбляет религиозные чувства православных христиан», — рассказал собеседник агентства.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СК начал проверку работ художницы после поступления жалоб на их «оскорбительный» характер. Тогда по адресам, где прописана девушка, приходила полиция, чтобы опросить родственников.

23-летняя Вероника Полонская — художница из Мордовии. С детства девушка много раз становилась лауреатом международных, городских, республиканских конкурсов и выставок. Полонская была победителем конкурса Международного Фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды Нового Века» в номинации «Декоративно-прикладное искусство», девушка представила на конкурс работу под названием «Сказание о духовном возрождении и укреплении Российского государства в XVII веке». Будучи студенткой, Вероника входила в состав жюри Республиканского конкурса книжных иллюстраторов «Я рисую книгу» среди детей и подростков Республики Мордовия.

Несколько лет назад художница уже привлекала внимание полиции. В 2019 году она выступала в Москве куратором скандальной выставки «Осень пахана», которую организовывала «Ассоциация худших художников». Мероприятие отменили за несколько часов до начала, а саму площадку подвергли множеству проверок.