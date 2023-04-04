Минск, 4 апреля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Украина и страны Запада хотят физически уничтожить каноническое православие. Об этом 4 апреля журналистам сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православные верующие

«Стремятся не просто запретить, а буквально физически уничтожить каноническое православие на территории Украины», — сказал Нарышкин.

Глава СВР находится с рабочим визитом в Минске для участия в совместном с КГБ Белоруссии заседании коллегий. Директора службы принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Нарышкин вместе с председателем Комитета государственной безопасности Белоруссии Иваном Тертелем прибыл во Дворец Независимости в Минске — резиденцию главы Союзного государства. В ходе встречи Нарышкина с президентом Лукашенко белорусский лидер поблагодарил Россию за помощь в переоснащении технической разведки страны. По итогам встречи с белорусским президентом Нарышкин заявил, что США, ЕС и Британия настойчиво склоняют руководство Грузии к необходимости открытия так называемого второго фронта.