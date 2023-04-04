Тула, 4 апреля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Программа переселения из ветхого жилья, которая действует в России, будет продолжаться. Об этом 4 апреля заявил президент Владимир Путин в ходе своей поездки в Тулу во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

Глава государства, отвечая на вопрос одного из участников разговора о том, будет ли продолжаться такая программа, заверил, что эта работа будет продолжена.

«Нами принято решение, правительством принято решение о том, чтобы продолжить эту программу в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2024 года. На следующие пять лет», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, что с начала реализации программных мероприятий по 1 января 2023 года жилищные условия в стране благодаря нацпроекту улучшили 464,51 тыс. человек. Он уточнил, что было расселено 7,82 млн кв. м непригодного для проживания жилищного фонда.