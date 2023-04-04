Вашингтон, 4 апреля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) признали продвижение российских военных в центральной части города Артёмовска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом говорится в опубликованном 3 апреля отчёте ISW.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Уточняется, что представителям ЧВК «Вагнер» удалось продвинуться в центре Артёмовска и взять под контроль городскую администрацию.

Также указывается на данные о поднятии государственного флага России над зданием городской администрации, и добавляется, что как отмечали в ЧВК с юридической точки зрения российские войска уже взяли Артёмовск.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта экс-командир террористического формирования а «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгений Дикий заявил, что Артёмовск практически полностью (на 80%) окружён российскими подразделениями. По мнению Дикого, ВС России перешли от тактики штурма к тактике окружения.