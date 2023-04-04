Москва, 4 апреля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. На Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля будет открыт памятник Владимиру Жириновскому. Об этом заявили в пресс-службе ЛДПР, сообщает 4 апреля РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля, в годовщину со дня его смерти. Скульптура будет установлена у могилы политика на Новодевичьем кладбище в Москве. Изваяние представляет собой фигуру Владимира Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись — его собственная цитата, которая, впрочем, до официального открытия держится в секрете», — говорится в сообщении.

Создателем памятника является народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.

По словам Ковальчука, памятник высотой 2,75 м изготовлен из бронзы.

Как сообщалось ранее, в открытии памятника 6 апреля примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в годовщину смерти Жириновского по всей стране пройдут памятные мероприятия.