Марьинка, ДНР, 4 апреля, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки «Юг» обнаружили и уничтожили в районе населенного пункта Марьинка (ДНР) отряд украинских диверсантов, которые предприняли попытку прорыва к позициям ВС России, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ходе завязавшегося боя основная группа диверсантов в количестве восьми человек была уничтожена на месте», — сказал он.

Бигма также уточнил, что пытавшиеся скрыться остатки диверсионной группы были уничтожены боеприпасами, сброшенными с российских дронов. Кроме того, по словам начальника пресс-центра, артиллерия ВС РФ поразила артиллерийское орудие ВСУ и два украинских бронетранспортера с личным составом.

Помимо этого, он добавил, что на авдеевском направлении российские расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б»в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили вражескую гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Минобороны России обнародовало рассказа украинского пленного Игоря Андросова, который заявил, что командование ВСУ оснащает нацгвардию Украины неисправной бронетехникой и бросает своих бойцов на танки лишь со стрелковым оружием.

Он подчеркнул, что его роте выдали только автоматы Калашникова.