Вашингтон, 4 апреля, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Американские вооружённые силы идут к упадку из-за трансгендерной и расовой идеологии администрации президента США Джо Байдена, а также из-за излишней политизации армии. Об этом заявил 3 апреля конгрессмен и телекомментатор Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Цитата из к/ф «Цельнометалическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США-Великобритания В армии

«Согласно новому отчёту, способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, заинтересованными в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий», — сказал Уолтц.

В прошлом году американская армия, подчеркнул конгрессмен, не выполнила план по набору личного состава на 25%, а в этом году предвидится недобор в 50%. Кроме того, доверие народа к вооруженным силам значительно снизилось.

Снижение всех показателей объясняется, по словам Уолтца, чрезмерной политизацией военного руководства и усиливающейся поддержкой цветного населения и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Как отметил конгрессмен, подобная идеология в рядах армии привела к снижениям стандартов физической подготовки из-за ориентирования на равноправие.

Уолтц считает, что в упадке американской армии виновата администрация Байдена и её политика, которая приводит к ослаблению армейских этических норм. Политизация армии стала причиной усиления бюрократии, отвлекающей сотрудников и служащих от их реальных обязанностей.

Конгрессмен отметил, что в военном бюджете на этот год предусмотрено выделение почти $35 млн на борьбу с консервативной политикой в рядах армии, и подчеркнул, что у США есть противники и необходимо бороться с ними, а не соблюдать «нелепые демографические и этнические квоты».

Как ранее сообщалось, американская армия не может из-за сильнейшего кризиса с вербовкой добровольцев набрать необходимого количества солдат. Поэтому вооружённые силы США расширяют курс предварительной подготовки, который позволит кандидатам, не обладающим необходимыми физическими данными и психологическими качествами, в итоге поступить на военную службу.