Москва, 4 апреля, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Для оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике и долгосрочного снижения ядерных рисков Москва готова к контактам со странами Запада. Об этом заявил 4 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты»

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, задачей дипломатии является поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов, в том числе в отношениях между ядерными державами.

«И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением — «для танго нужны двое», — сказал министр.

Он напомнил, что Москва неоднократно предлагала конструктивные начинания, выступала с прагматичными, неполитизированными предложениями по урегулированию актуальных международных проблем.

Однако, считает Лавров, Вашингтон и Брюссель либо игнорировали предложения Москвы, либо относились к ним отрицательно. Именно такая позиция Запада и привела, по мнению главы российского МИД, к нынешнему кризису на Украине.

Россия, сказал Лавров, по-прежнему открыта для контактов на равноправной основе и при обязательном учёте российских интересов.

«Главная предпосылка здесь — отказ Запада от агрессивного враждебного курса. Однако там к этому и конструктивному диалогу с нами не готовы, в круглосуточном режиме заняты поиском новых способов сдерживания России. Опасность такой линии очевидна. Об этом мы всеми доступными методами предупреждаем западных коллег», — заявил российский министр.

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что в новой Концепции внешней политики России чётко закреплена мысль о том, что Россия не имеет изначально враждебных намерений к англосаксонским странам и Европе. По словам Лаврова, главным инициатором и проводником антироссийской линии в Концепции прямо названы США.