Дамаск, 4 апреля, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Взрывы слышны в окрестностях сирийской столицы города Дамаска. Об этом 4 апреля сообщает агентство SANA.

Igor Bubin Международный аэропорт Дамаск

«Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в воздушном пространстве Дамаска», — сказано в сообщении агентства.

По данным телеканала Al Hadath, который вещает из Объединенных Арабских Эмиратов, мишенями для ракетных атак стали международный аэропорт Дамаска и юго-восточная часть города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате ракетного удара Израиля по сирийской провинции Хомс.