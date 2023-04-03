В окрестностях Дамаска средства ПВО отражают воздушную атаку
Средства ПВО Сирии отражают воздушную атаку в небе над Дамаском
Дамаск, 4 апреля, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Взрывы слышны в окрестностях сирийской столицы города Дамаска. Об этом 4 апреля сообщает агентство SANA.
Igor Bubin
Международный аэропорт Дамаск
«Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в воздушном пространстве Дамаска», — сказано в сообщении агентства.
По данным телеканала Al Hadath, который вещает из Объединенных Арабских Эмиратов, мишенями для ракетных атак стали международный аэропорт Дамаска и юго-восточная часть города.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате ракетного удара Израиля по сирийской провинции Хомс.