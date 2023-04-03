Кишинёв, 4 апреля, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Если Молдавия попадёт в список недружественных России стран, то это нанесёт серьёзный удар по молдавской экономике, заявил 3 апреля экс-президент страны Игорь Додон в эфире телеканала TVC21.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Если нас, не дай бог, включат в список недружественных стран, Россия может приостановить свободную торговлю с Молдавией по очень многим позициям. Это еще больнее ударит по нашим экономическим агентам», — сказал Додон.

Он считает, что курс нынешнего президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности очень опасен для страны, переживающей жесточайший экономический кризис.

Додон назвал высших молдавских чиновников временщиками, намеренными только разрушать. Он обвинил их в том, что впоследствии они попытаются бежать из страны.

Экс-президент считает, что нынешние молдавские власти намерены вывести страну из СНГ. По мнению Додона, выход из СНГ приведёт к введению визового режима для граждан Молдавии.

Как сообщалось ранее, в отношении Додона и его супруги прокуратурой страны было возбуждено уголовное дело. Их подозревают в использовании поддельной медицинской справки. Сам Додон назвал открытое против него дело «бредовым».