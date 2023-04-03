Севский район, Брянская область, 3 апреля, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Украинские беспилотные летальные аппараты (БПЛА) атаковали здание районного военкомата и управление МВД РФ в Севском районе Брянской области, написал 3 апреля в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он уточнил, что второй дрон был сброшен возле здания. В результате обоих инцидентов никто не пострадал.

При этом военкомат получил повреждения. Богомаз отметил, что у зданий, подвергшихся нападениям, работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта у железнодорожных путей в Новой Москве были обнаружены обломки беспилотника. Он упал в поле, в ста метрах от железной дороги.

Аппарат был окрашен в цвета украинского флага. Пострадавших и повреждений при инциденте нет.