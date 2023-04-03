Киев, 3 апреля, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Министерство молодежи и спорта Украины добивается, чтобы украинских спортсменов и федерации, в которые они входят, наказывали за участие в международных турнирах, на которых будут выступать и граждане России и Белоруссии. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Валерий Шарифулин/ТАСС Украинский и российский спортсмены во время тренировки

В министерстве отметили, что уже разработали законопроект о лишении украинских спортивных федераций статуса национальных, если их члены будут соревноваться вместе со спортсменами из России и Белоруссии. Это будет означать лишение господдержки и финансирования поездок на международные турниры.

Кроме того, минспорт и Служба безопасности Украины разрабатывают специальные санкции для украинских спортсменов и федераций.

«Прорабатывается вопрос применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортивным федерациям и её членам за совершение ими действий, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член исполкома Национального олимпийского комитета Украины, министр правительства страны Олег Немчинов заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях летней Олимпиады — 2024, к которым допустят российских спортсменов.