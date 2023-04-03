Киев, 3 апреля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. На Украине намерены привлечь к ответственности блогера-миллионника Юрия Подоляку, находящегося в России. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила ему обвинения по нескольким статьям, в том числе о госизмене. Об этом 3 апреля сообщили в ведомстве.

Евгений Одиноков/РИА Новости Юрий Подоляка

«Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлёвского блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооружённую агрессию против Украины», ― указано в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

В СБУ утверждают, что, находясь в России, Подоляка якобы распространял в социальных сетях, на интернет-платформах и в эфире российского телевидения недостоверную информацию о событиях в зоне конфликта на Украине.

«Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины», ― добавили в СБУ.

Всего Подоляке предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Это госизмена, пропаганда войны, оправдание агрессии против Украины, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, а также распространение материалов с призывами к изменению границ территории и нарушению порядка, установленного конституцией Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале СБУ арестовала обвиняемого в госизмене блогера. Киевлянин скрывался от преследования спецслужб на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ в Киеве. Его обвинили в том, что он занимался подготовкой публикаций для пророссийских СМИ, заявлял о законности воссоединения Крыма, ДНР и ЛНР с Россией.

Обвинения в госизмене ему были предъявлены прошлым летом, но заочно, поскольку блогер скрывался. Теперь он задержан.