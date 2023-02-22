Киев, , 14:54 — REGNUM Обвиняемого на Украине в госизмене блогера арестовали в Киеве, сообщает 22 февраля пресс-служба СБУ.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Киевлянин скрывался от преследования спецслужб на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ в Киеве.

Его обвинили в том, что он занимался подготовкой публикаций для пророссийских СМИ, заявлял о законности воссоединения Крыма, ДНР и ЛНР с Россией.

Обвинения в госизмене ему были предъявлены прошлым летом, но заочно, поскольку блогер скрывался. «Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», — заявляет пресс-служба СБУ.

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