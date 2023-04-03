Вашингтон, 3 апреля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. В состав миссии Artemis 2 войдёт трое американских астронавтов Кристина Кук, Виктор Гловер и Рейд Уайзмен, а также канадец Джереми Хансен. Об этом говорится в распространенном 3 апреля сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

EPA/SERGEI ILNITSKY/POOL/ТАСС Астронавт Критсина Кук

Полёт вокруг Луны запланирован на ноябрь 2024 года, он будет осуществляться на корабле NASA Orion.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трёх этапов. В рамках первого этапа Artemis 1 состоялся беспилотный полёт установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны.