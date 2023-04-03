Манила, 3 апреля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. США получили доступ к четырём военным базам на Филиппинах, пишет газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Как сообщает издание, американским военным с оружием разрешат оставаться на неопределенный срок, несмотря на решительные возражения со стороны Китая.

Администрация президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего одобрила в феврале расширение американского военного присутствия в стране, позволив силам США получить доступ к дополнительным филиппинским военным базам в соответствии с Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве от 2014 года. Этот шаг призван усилить береговую оборону Филиппин.

В материале отмечается, что эти четыре новых военных объекта, по данным администрации Филиппин, стали «подходящими и взаимовыгодными» и «усилили реагирование на стихийные бедствия в стране».

МИД Китая выразил решительное несогласие с расширением военного присутствия США на Филиппинах и предупредил о возможных последствиях для регионального мира и стабильности. Посольство Китая отдельно сообщило, что оборонное сотрудничество Филиппин с Вашингтоном втянет страну в пропасть геополитической борьбы и нанесёт ущерб экономическому развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший заявил, что США получат расширенный доступ к военным объектам на севере Филиппин вблизи острова Тайвань. Глава Филиппин уточнил, что официальное заявление о предоставлении США доступа к упомянутым военным объектам будет сделано после «полного согласования всех деталей с американскими партнерами».