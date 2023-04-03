Москва, 3 апреля, 2023, 18:17 — ИА Регнум. В Москве суд заочно арестовал предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина (физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов). Об этом корреспонденту РИА Новости сообщили 3 апреля в пресс-службе суда.

Кадр из видео Денис Капустин (физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов)

Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, избрал в отношении Капустина меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции.

Денису Капистину вменяется оборот оружия, взрывных устройств и совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина. 2 марта в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили о мероприятии по уничтожению вооружённых украинских экстремистов в приграничном селе в Брянской области. В результате нападения экстремистов на населённый пункт погибли два мирных жителя. Организатором и непосредственным участником нападения, по данным ФСБ, был Капустин. Он также подозревается в покушении на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.