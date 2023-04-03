Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбуждённое после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, Следственный комитет РФ переквалифицировал на террористический акт. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Алексей Даничев/РИА Новости Женщина возлагает цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», ― говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Ранее уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве общеопасным способом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

По данным следствия, преступление планировалось и было организовано с территории Украины.

По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. В СК добавили, что она придерживалась оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, иноагент).

Знакомые девушки сообщили, что она сама рассказала о том, что была завербована «украинскими журналистами». Они якобы давали ей задания, за выполнение которых потом платили. В основном требовалось передавать из рук в руки посылки.