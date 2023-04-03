Брюссель, 3 апреля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) передали Украине вооружений на общую сумму €65 миллиардов. Об этом 3 апреля заявил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи альянса 4–5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Thierry Monasse/Global Look Press Генсек НАТО Йенс Столтенберг

«Союзники дали €65 млрд военной помощи Украине, и я приветствую, что современные танки и другие бронетранспортёры начали прибывать на Украину», — сказал он.

Генсек НАТО отметил, что главы МИД стран — участниц альянса обсудят вопрос об усилении поддержки Киева, включая переход украинских войск от советского оружия к западным образцам.

«Я ожидаю, что министры согласуют начало работы над развитием многолетней программы для Украины», — добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерства обороны Дании и Норвегии договорились передать Украине восемь тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Указанные боеприпасы будут дополнением к передаваемым украинской стороне Данией гаубицам Caesar.