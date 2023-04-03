Москва, 3 апреля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. По итогам I квартала 2023 года годовая инфляция в России опустилась ниже 4%. Однако с мая показатель может начать расти. Об этом 3 апреля сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Как мы ожидали в февральском нашем прогнозе, на конец первого квартала инфляция была ниже 4%. Мы считаем, что после того, как из расчёта начнут выходить очень низкие значения инфляции мая–июня, темпы годовой инфляции будут возрастать, и наш прогноз на этот год остается на уровне 5–7%», — сказал экономист.

Регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому уровню в 4% в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в годовом выражении темп инфляции в России снизился с 5,9% до 4,3%. Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей 16 марта заявил, что по итогам марта инфляция в России может достигнуть меньше 4% годовых, а в апреле дойдёт до целевого уровня.