Токио, 3 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Впервые с 1964 года Китай изменил свою позицию по вопросу о принадлежности южной части Курильских островов, заявив о своём нейтралитете, что в ещё большей степени сблизило Пекин с Москвой. Об этом 3 апреля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Отмечается, что экс-председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году говорил о поддержке Японии по этому вопросу, и с того момента Пекин больше не поднимал эту тему.

Также указывается, что в ходе своего государственного визита в Москву нынешний председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай в этом вопросе «не будет занимать позицию ни одной из сторон».

Отмечается, что такое изменение позиции китайской стороны укрепит уверенность России в вопросе о территориальной принадлежности южной части Курильских островов и затруднит переговоры с Японией о мирном договоре.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Японии рыбаки жёстко раскритиковали правительство страны за антироссийскую политику, которая привела к ответным мерам Москвы — приостановке переговоров по квотам и условиям рыболовства у Курильских островов. В этой зоне японцы полностью остановили рыбный промысел, что отразилось на экономике региона Немуро и рыбопромышленном бизнесе.